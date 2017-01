Virginia Raffaele, abbracci e salti nella notte con il suo 'gigante buono'

Anche lontano dal palco Virginia Raffaele non smette di divertirsi e far ridere. L'imitatrice e attrice è stata infatti pizzicata da "Chi" mentre abbraccia e si stringe nella notte ad un accompagnatore misterioso, che l'ha scortata in Campania per i suoi impegni teatrali. La relazione con il collega Ubaldo Pantani pare sia ormai arrivata al capolinea e ora Virginia ha ritrovato il sorriso con un misterioso 'gigante buono'...