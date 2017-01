Vip, un'estate in ammollo

Le temperature sempre più hot non danno tregua nemmeno alle vip di casa nostra che, in questa estate caldissima, non perdono l'occasione per sguazzare allegramente in piscina . Dal décolleté di Aida Yespica a Ibiza, alle acrobazie acquatiche di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, fino alla tintarella super sexy di Anna Tatangelo ... che fatica queste ferie!

Ana Laura Ribas, super abbronzata e con un fisico da teenager, si diverte a prendere il sole a bordo di un coccodrillo gonfialbile; anche Melissa Satta, tra un pisolino e l'altro del suo piccolo Maddox, si rilassa nella piscina in Sardegna sguazzando su un materassino tutto giallo. Bagni scatenati anche per le sorelle Rodriguez che, in vacanza insieme a tutta la famiglia, si scatenano a postare, per la gioia dei fan, capriole, tuffi e scherzi in acqua.



Federica Nargi, invece, manda bacini virtuali a tutti i suoi followers postando una foto sensualissima mentre riemerge dall'acqua. Una foto al bacio è anche quella di Aida Yespica in vacanza ad Ibiza. In modalità relax, Elisabetta Gregoraci a bordo piscina con il suo cagnolino e Francesca del Taglia che si fa un selfie sul lettino mentre alle sue spalle regna la quiete.