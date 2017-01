Vip, tutte in topless... per le feste

Doccia bollente in soli slip per Dayane Mello dalle Maldive, scatto sensuale per Bar Refaeli che augura "Shabbat Salom" a tutti e poi topless e tattoo per Siria De Fazio... Le belle dello showbiz si (s)vestono per le feste e riscaldano i social con le loro curve super sexy... senza reggiseno.

L'inverno non sembra avere nessuna intenzione di scoppiare e le vip alcuna nessuna voglia di coprirsi. Eccole quindi tra le mura di casa per un selfie in bagno come l'ex gieffina Veronica Graf o su una spiaggia come Dayane Mello e Anais Zanotti. E poi in posa, col seno coperto dalle braccia su un divano come Siria De Fazio, che sfoggia i suoi tatuaggi oppure sensuale a letto, avvolta nelle lenzuola come Natalia Mesa Bush...