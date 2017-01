Vip, tutte dall'estetista per coccolarsi un po'

16:00 - Nel solarium con addosso solo gli slip rossi, sul lettino del massaggiatore con un asciugamano a coprire le parti intime, sulla poltrona dell'estetista o con la maschera sul viso, le vip si fanno selfie nel salone di bellezza, nella Spa o nel bagno di casa tra trattamenti e cure per ringiovanire. Da Veronica Graf ad Anna Tatangelo, passando per Laura Cremaschi, Chiara Giordano e Sara Tommasi, guarda i loro segreti di bellezza.

"L'importante è ossigenarsi bene...momento maschera" cinguetta Cristina De Pin direttamente dal salone di bellezza con una texture sul viso e una cuffietta sui capelli. "Fisiotime" per Federica Pellegrini che si lascia massaggiare la schiena stesa mezza nuda sul lettino. "Anche oggi Spa" è la didascalia delle immagini bollenti di Sara Tommasi. In vacanza sulla neve non rinuncia ai trattamenti di bellezza e scatta selfie caldissimi in reggiseno.



"Trattamento di bellezza... Cosa non si fa per le rughe" dice Chiara Giordano, irriconoscibile dietro una maschera che potenzia l'effetto dell'acido ialuronico. Anche una bellissima Alessandra Ambrosio prima di calcare la scena al SuperBowl si lascia coccolare da una crema sul viso molto simile all'argilla da fare in coppia con l'amica.