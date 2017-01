Vip, sui social si smascherano... ecco come sono al naturale

Calcano palchi e passerelle, red carpet e set cinematografici. Sempre sotto i riflettori o davanti ad una telecamera, inseguite dai flash dei paparazzi. Belle, bellissime, glamour e impeccabili. Sui social però le vip si "lasciano andare", tolgono il trucco e levano la maschera per condividere con i follower il loro lato più "nature". Da Emma Marrone a Cindy Crawford e Vanessa Incontrada eccole in versione "no make up" nei loro autoscatti più intimi...

A 50 anni Cindy Crawford può permettersi selfie senza trucco e senza inganno con l'asciugamano in testa e il volto al naturale: la sua bellezza non ha bisogno di maquillage d'autore. Emma Marrone dà il buongiorno ai suoi follower con una tazza in mano ancora assonnata e struccata, mentre Karolina Kurkova si prepara per sfilare sul red carpet del MET Gala. E pi ci sono Gwyneth Paltrow ancora a letto e le modelle Adriana Lima, Chrissy Teigen e Doutzen Kroes in versione Angeli "imperfetti"... Tutte belle...o meglio diversamente belle