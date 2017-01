Vip spiaggiate... davanti alla tv di casa

10:55 - Annoiate, rilassate o febbricitanti. Sul social le vip si immortalano sdraiate sul letto o sul divano davanti alla televisione. Da Anna Tatangelo, in pigiama, mentre cerca di controllare l'influenza, ad Alessia Marcuzzi, che con la figlia Mia si “incanta” guardando il maialino più famoso della tv. Ma ci sono anche Eva Henger e Cristina Buccino...

Tra mille impegni ogni tanto anche alle star dello showbiz piace coccolarsi tra le mura domestiche, magari davanti a un bel film o a un cartone animato in compagnia dei propri figli. Peccato che nemmeno in questo caso, sdraiate con il telecomando in mano, riescano a stare lontane dal cellulare. E così scatta il momento selfie e i social si aggiornano in un secondo.



Eva Henger augura buona domenica dal sofà di casa mentre guarda il telegiornale, Cristina Buccino approfitta della pubblicità per un autoscatto che mette in evidenza le sue gambe, mentre la Tatangelo con un pigiama tutt'altro che sexy, ma molto pratico, saluta influenzata i fan. Sul lettone abbracciata alla piccola Mia, Alessia Marcuzzi scrive: “Ecco. Pensiamo alle cose serie... peppapig snipul casamarcuzzi” mentre guarda il tormentone Peppa Pig.