Vip sotto le lenzuola, "scopri" le più sexy

Materne, "aggressive" e incredibilmente sexy, sono le nostre vip sotto le lenzuola. Da Alessia Marcuzzi, prima in pigiama con la sua Mia, poi in lingerie nera, a Laura Cremaschi, con un décolleté esagerato in primo piano in sottoveste sul lettone con i suoi cani ad Aida Yespica, completamente nuda. A loro si aggiungono anche Roberta Morise, Anna Tatangelo, Natasha Stefanenko e...