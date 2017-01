Vip, sotto l'accappatoio...niente o quasi

Relax alle terme per Laura Cremaschi e seno in fuga; momento "beauty" per Elena Barolo e per Cristina Chiabotto, che si depilano le gambe. Pamela Prati è pronta per un bel bagno purificante, mentre Simona Salvemini è col turbante in barca... Le vip si dilettano con scatti social in accappatoio.

Bianco, blu oppure grigio e sotto nulla. Lo indossa Claudia Galanti, seduta in terrazza al mare mentre fa colazione e Nina Senicar sul divano con un'amica mentre sorseggia un caffè... Natalia Mesa Bush, con una bottiglia di Tequila in mano e l'accappatoio dal bagno di casa annuncia una "noche loca", mentre Pamela Prati svela le sue curve in lingerie nera e in bikini sotto la bianca vestaglia di spugna. Momenti intimi e privati di relax e vacanza. Alle terme, nel bagno di casa, in salotto, in terrazza oppure in barca, all'accappatoio le vip non sanno resistere. Una morbida vestaglia che nasconde grazie e intimi segreti. Lo scatto social è di rigore, per stuzzicare i fan e accendere la loro immaginazione.