Vip sempre più belle, ma guarda come si fanno “torturare”

Per essere rock, bisogna accettare anche un impasto nero sul viso, una velina d'oro sul mento, una serie di coppette sulla schiena e qualche laser sul corpo. Si sta concludendo la settimana della moda milanese e le celebs per reggere a impegni mondani, sfilate e parterre sono corse ai ripari tra maschere e trattamenti. Guarda come si sono fatte “torturare”.

Martina Colombari è impeccabile nei suoi outfit ultralusso da sfoggiare per gli eventi più cool della metropoli milanese, però anche lei prima di uscire di casa si è fatta colorare il viso da una maschera nera e sui social posta la foto con la didascalia: “Grrrrrrrr”. Per essere all'ultimo grido in molte starlette hanno scelto i fogli d'oro sul viso. Si sono sottoposte a questo “social” trattamento la velina Ludovica Frasca, Melissa Satta, Wanda Nara, Federica Fontana e perfino Irina Shayk.



Trattamento più aggressivo quello scelto dalla neomamma Denny Mendez. La ex Miss Italia, che ora vive a Los Angeles col compagno Oscar Generale, da poche settimane è mamma di India Nayara e per riprendersi dalle fatica della gravidanza e per rilassarsi ha scelto una seduta di cupping. “Sollievo, vero?” ha cinguettato con le coppette sulla schiena. E che dire di Guendalina Canessa? “Dopo l'estate pelle secchissima, disidratata, quindi andiamo di Ossigeno per dare anche lucentezza!! Ne avevo davvero bisogno” scrive seduta sulla poltrona dell'estetista con il seno coperto dall'asciugamano.