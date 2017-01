Vip scostumate in spiaggia

Tanti centimetri di pelle in vista come accade per la Guaccero che sul litorale romano viene immortalata con le chiappe al vento mentre cerca di sistemarsi sul lettino avvolta in un micro slip nero e un reggiseno fantasia. Indossa solo gli slip Claudia Galanti che in topless è stesa a bordo piscina come una dea. Lato B in bella vista anche per Melissa Satta al mare con il figlio Maddox. In Costa Smeralda la ex velina mostra panorami da mozzare il fiato.



In forma perfetta anche le mamme Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle prese con i pargoletti non badano ai costumi striminziti che mettono in rilievo le curve sexy. Fondoschiena tonico anche per altre due mamme dello spettacolo: Elena Santarelli e Lola Ponce, che conquista pure il podio per lo slip più striminzito della stagione. E poi c'è la moglie del calciatore Alessandro Florenzi, Ilenia Atzori che ha partorito solo due mesi fa sfoggia una linea perfetta.