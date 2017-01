Vip, quel tattoo è per sempre

12:51 - Tattoo gemelli per Nina Moric e il suo toyboy Luigi Mario Favoloso, un'aquila sull'avambraccio fresca di "incisione", come mostrano gli scatti su Instagram. E recentissimo è anche il tatuaggio di Asia Argento, habitué delle decorazioni corporee, che copre tutta la parte superiore del braccio. I vip mostrano orgogliosi sui social la loro tattomania...

Belen Rodriguez ne ha ben cinque e sul braccio sinistro ne sfoggia uno decisamente vistoso, che ritrae lei e il marito Stefano De Martino che si baciano racchiusi in un cuore con una corda marinara e la frase “Io e te”. Tattoo gemello per Stefano sull'avambraccio.



Nuovo tatuaggio per Asia Argento, che su Instagram mostra l'ultima creazione di Marco Manzo, il suo tatuatore di fiducia: un disegno floreale che parte dalla "collana" realizzata l'anno scorso sul décolleté e prosegue sulla spalla riempiendo la parte superiore del braccio.



Anche Melissa Satta si è fatta di recente tatuare una nuova decorazione sulla caviglia e dallo studio del tatuatore condivide con i suoi follower il momento cruciale dell'incisione. Le più tatuate sono però le ex gieffine Siria De Fazio, che su Instagram sfoggia con orgoglio il suo corpo decorato e Veronica Ciardi, vere esperte del tatuaggio. Le più "discrete invece sono Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker che sfoggiano solo alcune decorazioni sulle braccia. E poi ci sono Guendalina Canessa e Karina Cascella, Naike Rivelli, Giulia Calcaterra...