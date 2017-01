Vip, quei mezzibusti senza veli che accendono l'immaginazione erotica

Nude, almeno per quello che si riesce a vedere. L'ultima trovata social delle vip per accendere l'immaginazione erotica dei follower è postare scatti a mezzobusto, fino all'attaccatura del seno (coperto), senza veli. La parola d'ordine è fare immaginare ciò che non si vede...

Ci riesce benissimo l'ex gieffina Veronica Graf, seno nudo coperto da un braccio, sensualmente sdraiata su una poltrona e scatto mozzafiato in bianco e nero. Molto ardita anche la giovane modella Emily Ratajkowski, che ai nudi non ha mai detto di no. Eccola infatti senza veli dietro allo schienale di un divano, che copre il seno e poi su un letto. Quel che si immagina è ben più erotico di ciò che si vede. Una legge indiscutibile! A cui si attiene anche Naike Rivelli, che dopo tanti nudi ostentati, posta uno scatto a mezzobusto senza veli, con un cesto di fiori che copre il... davanzale. Dayane Mello osa lasciar vedere un po' di più... fino all'attaccatura del seno, come Alessia Tedeschi e Manuela Arcuri...Il potere dell'immaginazione è infinito. Là dove finisce la fotografia comincia un mondo meraviglioso, fatto di curve e forme sensuali e seducenti... ad ognuno il proprio sogno erotico.