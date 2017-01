Vip, prove d'estate e primi bikini sotto il sole di Pasqua

"Summer is coming", cinguetta Natalia Mesa Bush distesa su un gonfiabile in piscina, mentre da Ibiza Nicole Minetti posta un selfie bollente in bikini. "Paparazzata da Billy" è invece la didascalia che la bellissima Martina Colombari, aggiunge ad uno scatto super sexy da Miami. Le belle dello showbiz fanno prove d'estate e si mettono in costume per festeggiare la Pasqua.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno da poco celebrato 20 anni d'amore e sono volati in Florida, dove la splendida ex Miss Italia ha sfoggiato il suo corpo mozzafiato in bikini in uno scatto firmato dal marito Billy: una 40enne in perfetta forma, tonica e "palestrata" che corre nel mare di Miami e i commenti non si sono fatti attendere, Prova costume abbondantemente superata.



Fa prove d'estate e mostra le sue curve super sexy anche Nicole Minetti da Ibiza e supera così la prova bikini con un dieci e lode. Voti altissimi anche per Melissa Satta in due pezzi a fascia da Dubai e per Caterina Balivo, che condivide un selfie sulla spiaggia di un posto paradisiaco: "Voglio viver così .. Col sole in fronte" cinguetta la conduttrice. E poi ancora Mariana Rodriguez, che confessa il suo desiderio: "La mia vita in costume di bagno" e Bar Refaeli, che al quinto mese di gravidanza sfoggia un ventre quasi piatto in bikini, suscitando commenti e opinioni discordanti.