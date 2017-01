Vip, prime vacanze in bianco tra teneri quadretti familiari e scatti bollenti

Come in una cartolina Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e le due bimbe Sole e Celeste ammiccano sorridenti all'obiettivo nella cornice imbiancata di San Cassiano in Alta Badia e poi condividono su Facebook. Cristina Buccino non dimentica il suo recente passato di naufraga nemmeno sulla neve e regala uno shooting bollente in bikini... Ecco i vip alla loro prima vacanza in bianco.

Una dolcissima mini vacanza invernale, la prima sulla neve, per l'happy family targata Hunziker-Trussardi. Tra slittini e passeggiate Michelle e Tomaso si godono questo tentennante inizio di stagione fredda con le loro bambine in Alta Val Badia. Proprio in questi giorni Celeste ha compiuto 9 mesi, mentre Aurora ne ha festeggiati 19 con la sua "sgangherata famiglia".

Sulla neve, a Canazei in Trentino Alto Adige, anche Cristina Buccino, che rimane però ancorata al ricordo della sua Isola dei Famosi e dimentica il bikini sotto la pelliccia. Mezza nuda e super sexy per uno shooting bollente tra le montagne innevate, l'ex naufraga regala scatti che scaldano l'inverno e i sensi.

Anche Alena Seredova ha portato i suoi "ragazzi" in montagna per godere della prima rarissima neve e Alessia Reato si è concessa la sua prima vacanza di sci con le amiche... Tenero break a Verbier in Svizzera per Nicole Minetti e il fidanzato... per loro coccole e baci freddi e imbiancati.