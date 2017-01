Vip, premaman con ritmo

"No es mi mejor momento para el Hula Hoop pero..." non è proprio il momento migliore per l'hula hop, cinguetta Sara Carbonero, la giornalista sportiva compagna di Iker Casillas e incinta per la seconda volta... ma chi può fermarla?



Gyrotonic e pilates quotidianamente per Elena Santarelli invece che lo consiglia a tutte le donne in gravidanza. La cantante messicana Paulina Rubio 44 anni, si scatena sul palco durante un concerto con il suo secondo bebè nella pancia ben in vista e anche Ilary Blasi non si fa mancare movimenti audaci sul set prima di salutare "Le Iene" per godersi la sua terza dolce attesa. Malena Costa, bellissima fidanzata metà spagnola metà svedese del centrocampista fiorentino Mario Suarez posta una serie di scatti in cui si diletta con gli addominali e scrive: "Premaman in forma"



E poi ci sono Bar Refaeli e Francesca Chillemi, nuove arrivate nel club delle future mamme e con pancini ancora non ben visibili, che non rinunciano al loro fitness quotidiano. Sul punto di dare alla luce il suo secondo figlio Luisana Lopilato, moglie di Michael Bublè non ha ancora smesso di fare sport, anche se con moderazione: "Camminare almeno per 30 minuti al giorno... non smettere di mettere il tuo corpo in movimento", scrive su Instagram.