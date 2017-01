Vip, pancioni allo scoperto

10:43 - All'inizio fu Demi Moore, il suo pancione sulla cover di Vanity Fair creò un precedente. Adesso sono i social a fare da casse di risonanza per la gravidanza delle vip. E allora tutte a pancia scoperta su Instagram, dalla moglie di Ciro Immobile alla compagna di Costantino Vitagliano, passando per le più spregiudicate star internazionali come Abbey Clancy o Amanda Palmer...

Posano senza veli mostrando orgogliose le loro forme arrotondate in selfie e scatti super sexy. Le più vanitose cercano ancora la copertina, come Kourtney Kardashian, sorella di Kim, nuda per il magazine DouJour a poche settimane dal parto. Le altre preferiscono il fai-da-te e sui loro profili social si spogliano con nonchalance.



In reggiseno e slip Hilaria Baldwin, moglie di Alec, in attesa del suo secondo bebè si guarda allo specchio e si scatta foto ricordo da aggiungere al suo album. Seconda gravidanza con pancione a nudo e social anche per la moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena e primo figlio per la compagna di Costantino Vitagliano, Elisa Mariani, che l'ex tronista mostra sul suo Instagram, in bikini, pancia arrotondata in primo piano.



Pancione nudo bene in vista e reggiseno esplosivo per la modella inglese Abbey Clancy, moglie del calciatore dello Stoke City, Peter Crouch. La bellissima Abbey ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, dopo la nascita di Sophia, 3 anni, e prontamente ecco gli scatti social a documentare la crescita delle curve.



E ancora la cantante Amanda Palmer, completamente nuda, una mano sul seno e una sulla bellissima pancia, Sarah Stage, la modella americana, che col suo pancione, quasi invisibile, ostentato sui social, ha suscitato tante polemiche o Naya Rivera, al mare in bikini, in tutta la sua magica bellezza da futura mamma.