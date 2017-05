Vip over 50 sexy e sensuali, ecco le regine dei social

Da poche ore ha spento le sue prime cinquanta candeline, ma per la biondissima Paola Barale il tempo sembra essersi fermato, carattere solare e fisico da ragazzina sono lontani dal dimostrare il suo "mezzo secolo" all'anagrafe. E come lei sono tante le vip over 50 che sui social mettono a nudo la loro bellezza immutata nel corso degli anni. Da Isabella Ferrari a Pamela Prati, Cindy Crawford e non solo...

Belle, sensuali e generose con i loro follower. Sono le vip che hanno superato i cinquant'anni e che su Instagram postano immagini ancora molto sexy che lasciano senza fiato, ma soprattutto che non hanno nulla da invidiare alle ragazzine. Stupenda in bikini Paola Perego (51 anni) così come la giornalista sportiva Paola Ferrari nelle loro vacanze al caldo. Seduta ai piedi di un albero Nancy Brilli cattura i suoi ammiratori con uno sguardo magnetico mentre Isabella Ferrari (53 anni) in lingerie sdraiata sul letto lascia intravedere le sue curve hot. Fisico al top per le showgirl Stefania Orlando (50 anni) e Pamela Prati, 58 anni portati divinamente. Sdraiata sulla spiaggia in jeans e topless, Cindy Crawford sfoggia ancora un fisico da top model, così come la collega Elizabeth Hurley fotografata dal figlio in bikini.



Guarda anche Barbara d'Urso, Ana Laura Ribas e Simona Ventura...