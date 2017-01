20 giugno 2015 Vip: la buonanotte è social Dalla mise sexy di Caterina Balivo, all'assonnata Emma Marrone fino all'affettuoso abbraccio tra mamma Elisabetta Gregoraci e il piccolo Nathan Falco Tweet google 0 Invia ad un amico

11:51 - Stanche, assonnate ma pur sempre bellissime anche un attimo prima di mettersi a letto. Di chi stiamo parlando? Delle vip di casa nostra che, anche prima di spegnere la luce, non perdono l'occasione per condividere sui social la loro mise sensuale. E se Cristina Buccino si mostra con una semplice canottiera bianca, Belen Rodriguez, in posa da diva, appare ai followers avvolta solo da una coperta. Caterina Balivo, invece, lascia intravedere un romantico babydoll.

Da Verona manda la buonanotte Emma Marrone: capelli arruffati sul volto e aria "sfatta", cinguetta la cantante. Reduce da una serata, con il trucco ancora perfetto, la bella Anna Tatangelo saluta i suoi fan postando un selfie in camera da letto; sempre sul lettone di casa, ma con un 'intruso' speciale, vediamo Elisabetta Gregoraci alle prese con il piccolo Nathan Falco che, abbracciato a lei, fa finta di dormire.



Abbandonati i vestiti sexy e indossata una t-shirt bianca Cristina Buccino scrive: "My day is over"; giornata finita anche per Laura Torrisi che augura a tutti "sogni belli" mostrandosi come mamma l'ha fatta di fronte allo specchio. Seducente più che mai anche Caterina Balivo: senza trucco, si mostra in una mise da notte davvero osè.