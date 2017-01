Vip.... inseparabili amici dei cani

13:59 - I migliori amici dei vip? I loro cani. Piccoli, teneri, pelosi e soprattutto fedeli. E nel mondo dello showbiz questa è una dote che conta. Da Laura Torrisi a Giorgia Palmas passando per Costanza Caracciolo le star non riescono a separarsi dai loro 4 zampe con i quali fanno di tutto. E sui social è un trionfo di scatti... animali.

Così teneri da baciarseli tutti come fanno Laura Torrisi, Costanza Caracciolo, Brian Perri e la stravagante Miley Cyrus, da dormirci insieme nel letto come per Ana Laura Ribas e Paris Hilton o da farci selfie in viaggio come succede a Giorgia Palmas e Alessia Ventura. Sui social è un tripudio di scatti e autoscatti di vip in compagnia dei fedelissimi amici dell'uomo.



C'è chi come Olivia Munn ci mette anche il lato sexy, mentre tiene il suo cucciolo sul petto, la testa appoggiata sul prosperoso seno in bella vista dalla vertiginosa scollatura del body! Chi si diverte a giocare con un po' di malizia, come Elisabetta Canalis, che posta uno scatto in cui uno dei suoi Pieri fa capolino in mezzo alle gambe sul lato B, comodamente sdraiato tra le due natiche della showgirl! Ai cani tutto è permesso e saranno in molti a sospirare dicendo: beati loro!