Vip in viaggio, ecco dove trascorrono il Natale

13:04 - A pochi giorni dal Natale sono tanti i vip che, valigia alla mano, si preparano ad affrontare lunghi viaggi per raggiungere i propri cari, come Ana Laura Ribas, Juliana Moreira, Belen e Cecilia Rodriguez, o semplicemente destinazioni spettacolari per distrarsi un po', come Alena Seredova che sta vivendo un'avventura straordinaria in Lapponia con i suoi figli. Ma scopriamo anche le mete di Simona Ventura, Cristina De Pin, Elisabetta Canalis...

Destinazione Rio De Janeiro per la bellissima e simpaticissima Ana Laura Ribas, che su instagram posta una sua immagine mentre si diverte sulla spiaggia soleggiata di Ipanema. Anche Juliana Moreira trascorre il Natale al caldo, sempre in Brasile. "Mangiare tutto quello che mangiavo da piccola fino a star male", scrive sul social mentre sta per addentare un churros.



Belen e Ceciclia Rodriguez tornano a casa da mamma e papà in Argentina. Cecilia, felice di essere in patria scatta subito una foto alla piscina. Noi restiamo in attesa di vedere le sorelline in costume sguazzarci dentro...



Mentre Elisabetta Canalis dall'America viene a trascorrere le festività in Italia, Simona Ventura è pronta a percorrere la traiettoria opposta con il suo Gerò Carraro e i tre figli di lei. Lì incontrerà l'ex marito Stefano Bettarini con cui festeggerà il Natale.



Victoria Silvstedt se la spassa a Miami in costume, mentre Cristina De Pin, moglie del capitano del Milan, Riccardo Montolivo, è a Dubai. Natalia Mesa Bush si sta godendo Londra tra cene, serate glamour e musical, intanto Alena Seredova con i suoi bambini sta trascorrendo qualche giorno in Lapponia. Tra renne e igloo, mamma e figli si stanno divertendo al freddo.



Nonostante sia in maglietta e calzoncini, Natale ad alta quota anche per Antonio Cassano e famiglia, Karia Pedrotti, di casa in Valmalenco, Francesca Chillemi in Val Gardena.



Guendalina Canessa e la piccola Chloe andranno a Forte dei Marmi, mentre Roberta Morise torna nella sua Calabria.