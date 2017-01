Vip in maschera, ecco come si fanno belle

10:36 - Nottata insonne per mamma Caterina Balivo che puntuale sul lavoro ricorre a una maschera antistress per eliminare le borse sotto gli occhi. Viso coperto di argilla per l'attrice Laura Glavan, mentre la cantante Chiara Galiazzo, con una crema bianca sul volto si definisce uno zombie. Sbirciando qua e là su Instagram abbiamo scovato altre dive “mascherate”, da Heidi Klum a Melita Toniolo, a Wilma Helena Faissol.

Sui social anche le vip si divertono a svelare il “dietro le quinte” di tanta perfezione. Il turbante fatto con un asciugamano e la maschera sul viso rendono Caterina irriconoscibile. "GA Stanotte non ha dormito per tosse forte e quindi neanche io. In piedi dalla sette e ora a lavoro così #mascherata", scrive su Twitter per spiegare il buffo, ma significativo selfie.



Anche Melita Toniolo, con una maschera bianca coccola il suo viso definendo il trattamento super sexy. La top model Eva Herzigova non rinuncia allo scatto sdraiata sul lettino dell'estetista con una fascia in testa e il viso totalmente ricoperto di crema. Selfie mascherato per la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol, pure lei in un salone di bellezza.



Alla cantante Chiara Galiazzo basta il bagno di casa per dedicarsi alla cura della sua persona. "Il paese degli zombie", scrive su Instagram scherzando con i suoi ammiratori.