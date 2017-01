Vip in lingerie sexy e maliziose

14:20 - Appena sveglie, sul set di uno shooting fotografico o a tarda sera in posa per augurare la buonanotte ai follower: le vip in lingerie fanno sempre un certo effetto. Alena Seredova seduce con un completino bianco, mentre Valeria Marini sdraiata sul letto sfoggia la sua carica erotica indossando una sexy sottoveste. Belen, per una nota marca di intimo torna a mostrare la farfallina in reggiseno e slip. Ma l'elenco delle star nostrane e non in biancheria intima è ancora molto lungo.

Selfie a ripetizione per Claudia Romani davanti allo specchio. Al completino da lolita alterna quello nero decisamente più aggressivo per poi passare a intriganti sottovesti che mettono in evidenza il prosperoso seno. Anche la bellissima Cecilia Capriotti, con una canottiera animalier dall'audace scollatura mette in luce il florido décolleté.



Valeria Marini seduce con la sua bellezza in camera da letto sdraiata su candide lenzuola. Maliziosa e provocante in sottoveste ammicca davanti all'obiettivo come solo lei sa fare.



Testimonial di biancheria intima per il brand Intimidea Alena Seredova si lascia immortalare con un completino semplice e raffinato che lascia ben poco all'immaginazione. Stupenda più che mai, l'ex moglie di Buffon punta sul suo sex appeal.



Addominali in vista e gioco di sguardi per Elisabetta Gregoraci sul set fotografico. Perfetta in ogni sua curva la signora Briatore si muove con sensualità, scatenando i complimenti dei suoi numerosi fan. E che dire di Belen le cui forme sembra siano state disegnate con il compasso? In mutandine e reggiseno per Jadea evidenzia un lato B al cardiopalma e scopre la sua famosa farfallina.



Dallo sguardo magnetico anche Melita Toniolo non passa inosservata quando posa in biancheria. Che sia un body o un completino, il risultato non cambia, è sempre affascinante. Così come Roberta Morise e Cristina Buccino.



Vogliamo parlare di Doutzen Kroes in bikini? L'angelo d'Oltreoceano in pizzo e merletti è una delle visioni più celestiali dello showbiz.