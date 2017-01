Vip in costume per un 2017... col botto

Valigie e passaporto alla mano e via verso mete esotiche. I nostri vip non hanno resistito alla tentazione di accogliere il nuovo anno in costume a piedi nudi sulla spiaggia regalando scatti molto sexy. Cartoline social dalle Maldive per Cristiana Capotondi, Federica Pellegrini e Alessia Marcuzzi. Elisabetta Gregoraci è nella sua Africa insieme a Paola Perego. Curve hot per Federica Panicicci e Laura Barriales in due pezzi...

Ormai di casa, Paola Perego e il marito Lucio Presta sono tornati in Kenya nel resort di lusso di Flavio Briatore. La presentatrice, con un due pezzi bianco, sdraiata in acqua si lascia baciare dal sole e invia lo scatto all'amica Nancy Brilli che decide di condividere l'immagine sul social e cinguetta: "Paola bellissima, quando la vede mi strilla!!". Dall'Africa la risposta della Perego non si fa attendere: "Ma che ti strillo!!! quando mi ricapita una foto così!!!". Anche Elisabetta e Marzia Gregoraci si divertono in riva al mare circondate dai bambini. Tonica e super sportiva Eli mette in mostra il suo fisico scolpito sulla spiaggia bianca. vacanze finite per Guendalina Canessa che dal Kenya ha postato scatti in due pezzi super bollenti.



Si è regalata un bel viaggio lontano dall'Italia Federica Pellegrini. Mentre in Italia tutti parlano della sua crisi con il collega Filippo Magnini, la nuotatrice si rilassa in riva al mare con un bikini minimal. Stessa scelta per l'attrice Cristina Capotondi che si lascia coccolare da una poltrona-altalena in spiaggia e cinguetta: "Viva la vita".



Località paradisiaca anche per Federica Panicucci in vacanza con i figli e gli amici. Con i capelli raccolti e un bikini blu elettrico, la conduttrice, a 49 anni, sembra una ragazzina.



Primo piano sulle lunghe gambe per Laura Barriales, circondata da mare e natura selvaggia. La bellissima modella spagnola sfoggia curve da capogiro mentre si gode il panorama seduta sul tronco di una palma. Sportiva e curiosa si regala escursioni al cardiopalmo.



Non perdere anche le vacanze in costume di Syria, Marco Borriello, Marco Morandi e famiglia in Kenya, Asia Argento in Marocco e Gerò Carraro...