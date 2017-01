Vip in bikini, curve bollenti fuori stagione

Fuga verso il caldo per tante dive dello showbiz che non riescono a fare a meno del bikini, anche fuori stagione. Curve bollenti a Miami dove si sollazzano al sole Victoria Silvstedt, Claudia Romani e Rita Rusic. A Playa del Carmen Mariana Rodriguez sfoggia un décolleté da urlo, mentre in Australia silhouette mozzafiato per l'ex velina Giulia Calcaterra. Intanto Laura Cremaschi in dolce compagnia, si "accontenta" delle terme...

Hanno voglia di mare, sole e di quel senso di libertà che solo un bikini può dare. Sono tanti i vip che su Instagram postano scatti in costume. Alcuni in ricordo dell'estate appena trascorsa e altri, invece, i più fortunati, direttamente dalla località di villeggiatura... in tempo reale.



Sbirciando qua e là abbiamo scovato una stupenda Giulia Calcaterra in Australia in compagnia del suo fidanzato, Natalia Mesa Bush, con un costume a quadretti che a malapena riesce a coprire il suo prosperoso seno si rilassa a Tenerife, mentre sulle gettonatissime spiagge di Miami mettono in evidenza la loro incontenibile sensualità la bionda Silsvtedt e le "padrone di casa" Romani e Rusic. Toccata e fuga in Florida anche per Paola Perego che con un costumino nero sfoggia una linea invidiabile.



La modella Mariana Rodriguez se la spassa in Messico, mentre la collega Bar Refaeli sculetta a bordo piscina. Località paradisiache per Cristina Buccino e le tenniste Caroline Wozniacki e Serena Williams. Tra palme, sabbia bianca e cocktail, loro sì che sanno come spassarsela.



Unici bikini sfoggiati in Italia quello di Laura Cremaschi, sex bomb alle terme di Saturnia con il fidanzato, e dell'ex Miss Italia Francesca Testasecca.