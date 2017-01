Vip, guarda chi è ancora al mare

Fino all'ultimo raggio di sole. Le vip non si arrendono alla fine dell'estate finché possono restano in bikini. Da Roberta Morise a Raffaella Zardo ecco chi sono le belle dello showbiz che ancora se ne stanno in panciolle sotto il solleone e di "ricominciare" sembra non abbiano alcuna voglia...

Da Santorini cinguetta pochi giorni fa una super sexy Roberta Morise: "Ho perso la testa per te... Greece". Con un bellissimo primo piano in bikini Anna Safroncik si accomiata dalle vacanze con un "Arrivederci mare...si ricomincia", pieno di nostalgia e tristezza. Anche Cristina De Pin è ancora al mare, in Versilia e sfoggia le sue curve perfette raccogliendo il giudizio entusiasta dei suoi follower. E poi ci sono Raffaella Zardo che veleggia ancora nelle limpide acque della Sardegna e Sarah Nile... l'ex velina è addirittura appena partita per le Maldide e dal quel paradiso posta uno scatto celestiale: in topless a pancia in giù con il lato B scolpito galleggiante e ben in vista. Un'estate così non dovrebbe finire mai!