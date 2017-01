Vip, finite le vacanze... corrono in palestra

C'è chi deve smaltire lo spritz al tramonto, chi il dolcetto a cena e chi un bel piatto di pasta di troppo. Sono tante le star che, dimenticata la bilancia per qualche settimana, tornano a sudare tra corse ed esercizi, per ritrovare il peso forma o semplicemente per riacquistare tonicità dopo una pausa di relax. Dalla Pina a Simona Ventura a Laura Cremaschi. Ma non solo...

Se Mara Venier si è messa a dieta prima di andare in vacanza in Sardegna, sono tante le vip che, lontane da casa, "rimettono in moto" i propri muscoli per smaltire qualche piccolo peccato di gola. Sul tapis roulant la Pina cinguetta: "Tornati a casa.... e ora .... smaltire 3.5kg di troppo.... comincio con 5km di camminata veloce...".



"E voi cosa fate per rimettervi in forma tornati dalle vacanze?!?", scrive sul social Simona Ventura mentre in perfetta forma fisisca si dedica agli addominali.



Risveglio muscolare "molto soft" per la super sexy Laura Cremaschi in palestra, mentre Giulia Provvedi osa con un allenamento non per tutti, seguita dal suo personal trainer.



Anche Cristina De Pin è pronta a tornare in palestra dopo la nascita della sua Mariam: "Si ricomincia dopo quasi 4 mesi".



E poi ancora l'allenamento di coppia di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, la corsa di Claudia Galanti e gli addominali di Anna Tatangelo...