Vip, feste natalizie ad alta quota

08:44 - Le festività natalizie e i cucuzzoli delle montagne innevati sono il richiamo perfetto per tanti vip che di giorno si dividono tra le piste da sci di St. Moritz e Cortina d'Ampezzo e di sera si rilassano nei centri benessere e nei locali più esclusivi. Ecco Alba Parietti, Simona Ventura e Gerò Carraro, Maria De Filippi, Zucchero e tanti altri personaggi dello showbiz alle prese con terme, seggiovie e piste affollate.

Ogni anno, a qualche giorno da Natale, il mondo del jet set, da Roma e Milano si sposta nei luoghi più raffinati delle Alpi e Dolomiti. St. Moritz e Cortina si riempiono di vip, paparazzi e di tanti turisti curiosi.



Sulle piste troviamo una Alba Parietti in tuta blu con cappellino di pelo in testa e maschera, Maria De Filippi con tanto di caschetto di sicurezza e un tutone viola si diverte sulle piste seguita dal suo speciale maestro di sci, Giorgio Rocca, ma ci sono anche Fiorello, lo stilista Valentino, Fiammetta Cicogna e il cantante Zucchero. Veronica Lario preferisce invece passeggiare con i nipotini e i figli.



A St Moritz, tra terme e strade di montagna viene pizzicata Barbara Berlusconi, con Lorenzo Guerrieri e i figli di lei, Alessandro ed Edoardo. Presenti, in teneri atteggiamenti, anche Luigi, fratello di Barbara, con la sua fidanzata Federica Fumagalli.



Se Simona Ventura e il compagno Gerò Carraro si rilassano in un centro benessere, Claudia Gerini si scatena sulla pista di pattinaggio con la figlia Linda, e Carolina Crescentini si dedica allo shopping ad alta quota.