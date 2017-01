Vip, famolo strano... in palestra

09:47 - Maddalena Corvaglia si "riscalda" con il fly-yoga appesa al soffitto, Martina Colombari inarca la schiena con... "l'agilità di una foca", mentre Federica Fontana sfoggia il suo lato B scultoreo in posizione a ponte. Le vip del famolo strano in palestra si scatenano e postano scatti quasi acrobatici su Instagram.

Insomma basta con la solita panca e gli attrezzi canonici da fitness, alle bellissime dello showbiz l'allenamento piace estroso e originale.

La più innovativa è Maddalena Corvaglia, pioniera di una disciplina nuova di zecca, almeno in Italia, ovvero lo yoga aereo o fly-yoga, che consiste nel combinare le tecniche dell'antica tecnica orientale con un'idea davvero rivoluzionaria: sfidare la gravità!. Requisito necessario: una cinghia-imbragatura sospesa al soffitto. Ed è lì che la bella ex velina bionda se ne sta appesa in posizioni apparentemente molto... precarie.



Allenamenti duri e complessi anche per Elena Santarelli alle prese con il gyrotonic, un insieme di esercizi ritmici di allungamento e potenziamento, da effettuare con particolari macchinari in legno, cuio ed acciaio! Adrianne Curry e Federica Fontana amano gli esercizi a testa giù, mentre Lola Ponce preferisce le posizioni in equilibrio su una gamba con i pesi attorno alle caviglie!! Una sfida continua!