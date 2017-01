Vip, ecco quelle che... spaccano

L'abito è lungo, monocolore, tacchi altissimi, scollatura vertiginosa e spacco quasi inguinale. Se le più audaci puntano al nude look, per la maggior parte delle star, sul red carpet l'eleganza e la sobrietà sono la parola d'ordine. Senza rinunciare però ad un tocco di sensualità e piccante provocazione.



Quelle che osano di più sono il nuovo Angelo Gigi Hadid e Ellie Goulding, che sfoggiano un doppio spacco laterale. Goga Ashkenazi... si apre davanti, avvolta in un bellissimo abito blu. A Selena Gomez mancano un millimetro per mostrare le segrete intimità tanto profondo è lo spacco del suo vestito. Le altre, Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner, Katy Perry, Jessica Hart... sembrano un po' più pudiche, "spaccano" ma senza osare troppo!