Vip, ecco chi si sposa nel 2016

Se il 2015 è stato un anno ricco di matrimoni vip, il 2016 non sarà da meno. Tantissime le celebrità in odore di nozze e addirittura ad un passo dall'altare. Alcuni come Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, hanno già saltato un appuntamento l'anno scorso e quest'anno non possono deludre i loro fan. Ecco però quali sono tutti i matrimoni papabili...

Tra le coppie ben consolidate a cui ormai manca solo il gran passo ci sono Simona Ventura e Gian Gerolamo Carraro: “Super Simo” ha sempre parlato del suo imprenditore preferito come “dell'uomo della mia vita”. Per loro il sì e alle porte.



Tanti i matrimoni in vista nel mondo dello sport. A partire da Federica Pellegrini e Filippo Magnini, sempre più coppia fissa. Nozze in estate per Flavia Pennetta e Fabio Fognini a Barcellona e, si presume, anche per Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, che hanno già saltato l'appuntamento con l'altare la scorsa estate, dopo averlo annunciato. Sposi certi sono invece Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, che fanno coppia fissa da ben quattro anni, e ora a quanto pare hanno deciso di formalizzare il loro rapporto col matrimonio con tanto di affissione delle pubblicazioni in comune. E poi ecco arrivare Gigi Buffon con la sua nuova compagna Ilaria D'Amico, in attesa di dare un bebè al suo portiere. Grande attesa anche per Valentino Rossi e la bellissima fidanzata, la modella Linda Morselli, insieme ormai da tre anni.



Tra le coppie ormai "storiche" invece che nulla hanno a che fare con lo sport ci sono Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin, che dopo 14 anni di fidanzamento e due figli, dovrebbero essere ormai giunti al dunque. E ancora grande attesa anche per Alena Seredova e Alessandro Nasi, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, legati da due anni di amore e passione, i quali avrebbero già scelto anche la location per l'evento, la Puglia. Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada e due ex inquilini della Casa del Grande Fratello, Chicca e Giovanni, che si sposeranno ad aprile. E ancora Eva Longoria, che ha annunciato il fidanzamento su Instagram con Jose Antonio Baston e Fabio Volo, che ha annunciato in diretta radio l'imminente matrimonio con la compagna Johanna.