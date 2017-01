Vip e bebè, guarda che maternità

BIANCA MAMMA ROCK

"La prima notte fuori dopo sei mesi da mamma... ma adesso sono di nuovo tua” cinguetta Bianca Balti. Il primo red carpet da neomamma per la modella e musa di Dolce e Gabbana è lo show degli Mtv Europe Music Awards. Sfila sul tappeto rosso, mostrando le sue gambe chilometriche in shorts cortissimi. Ma con lei c'è sempre la piccola Mia, nata lo scorso aprile.



CLIZIA MAMMA SOCIALITE

Clizia Incorvaia, blogger, modella, moglie di Francesco Sarcina e mamma di Nina non rinuncia alla mondanità. E come ammette sul suo blog "resta una socialite” anche da neomamma. "Certo il tempo a disposizione è minore – confessa – ma noi donne si sa, riusciamo a fare più cose contemporaneamente e a trasformarci in wonder woman all'occorrenza”. E così eccola all'inaugurazione del nuovo store Inglesina a Milano mentre sfreccia con la sua carrozzina con la piccola Nina.



ELISABETTA MAMMA IN GAMBISSIMA

La ex velina ha da poco festeggiato il suo primo mese da mamma e sui social i follower impazziscono per le foto della Canalis in versione mamma dolce e coccolona con Skyler Eva. Teneri gli scatti in cui canta la ninna nanna alla bimba sul lettone o quello in cui la culla a bordo piscina. Tornata in piena forma, Elisabetta non sta mai ferma.



IRENE, MAMMA CHE POESIA

"Ma credi sul serio che per amare ci sia bisogno di sapere come si ama?” e ancora "Sei il mio Sole di giorno e la mia Luna di notte: l'essenziale. Amore di mamma" cinguetta Irene Capuano. Sceglie le frasi dolci e le dediche più tenere per la sua bambina la compagna di Francesco Arca che inonda il profilo social di scatti della sua piccola. Mamma innamorata e dolcissima.