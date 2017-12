Vip da piccoli, sfoglia l'album dei ricordi

Da bambina aveva uno sguardo da furbetta, a 18 anni, nel 2003, è stata incoronata Miss Italia. Francesca Chillemi condivide sui social un scatto di qualche anno fa cinguettando: "Go with the flaw" (vai con il difetto). Ma per lei solo tanti complimenti.



Serissima a tre anni. "Non amavo molto farmi fotografare", scrive a margine dello scatto l'attrice Bianca Guaccero. Era seria anche Elisabetta Canalis che tutta nuda con un cappellino in testa a Porto Alabe, in Sardegna, stava in posa sugli scogli.



Rispolverano un vecchia foto le gemelle Silvia e Giulia, entrambe ai tempi biondissime. Inseparabili allora come adesso.



Alvin condivide un ricordo della carta d'identità del 1984 in cui, con i capelli biondi e mossi ricordava Macaulay Culkin, protagonista di Mamma ho perso l'aereo.



In posa con la mamma e la sorella Sara, Elena d'Amario mostra uno scatto di 20 anni fa. Stessi occhi per la ballerina professionista di "Amici". "Babyfil" cinguetta Filippa Lagerback a cornice di una foto in cui era protagonista di una famosa campagna pubblicitaria.



