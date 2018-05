Vip da piccoli, ecco i ricordi di Mara Venier e Ghali

"Mara piccola... tanti ricordi... tanta tenerezza... ero bruttina vero??????", cinguetta Mara Venier mostrando uno scatto un cui sorrideva in posa, ma senza fissare l'obiettivo come una vera star.



"In questa foto ho 5 anni. Ricordo ancora con quale orgoglio indossavo quel fiocco in testa. Nell'ex Unione Sovietica significava che era un giorno di festa...perché solo per le grandi occasioni le mamme ci trasformavano in un uovo di Pasqua", ricorda Natasha Stefanenko a cornice di uno scatto in bianco e nero.



Nella foto di qualche anno fa c'è Ghali sdraiato sul tappeto di casa a petto nudo e in boxer. E il rapper racconta: "Quando ci siamo trasferiti a Baggio nel 2003 non avevamo scelta. In casa c'erano solo i muri, il soffitto e il pavimento, nient altro. Dormivamo sui tappeti, mamma era appena guarita, cucinava con i fornelli da campeggio e mettevamo il latte fuori dalla finestra per tenerlo al fresco. L’appartamento era molto piccolo ma c'era tanto spazio e lei non esitava ad ospitare altre persone con il nostro stesso problema. Io ascoltavo sempre le storie dei grandi anche quando mi dicevano “Ghali vai di la e abbassa quelle antenne” ma anche se andavo "di là" per ovvi motivi riuscivo a sentire tutto. In quei giorni, in questa casa piccola, da dove vi sto scrivendo ora, piena di vostri regali da non poter più camminare, decisi di fare tesoro di quelle storie e di raccontarle un giorno in qualche modo. Avevo il bisogno di raccontare e trasmettere senza essere avaro delle mie esperienze brutte o belle che fossero. È da questa casa che partì tutto, da questo quartiere che mi ha insegnato che non ci sono persone cattive nel mondo ma solo scelte sbagliate".



