Vip, curve bollenti in ammollo

10:45 - Temperature sempre più roventi e curve bollenti in ammollo. Le vip in bikini rinfrescano le loro floride forme al mare o in piscina e postano scatti mozzafiato sui social. Dal lato B di Aida Yespica sul bagnasciuga ai décolleté di Roberta Morise e Natalia Mesa Bush a pelo d'acqua l'atmosfera però invece che raffreddarsi si "surriscalda"!

Sui social insomma fa sempre più caldo! Un caldo bollente come le curve di Belen in piscina che sfoggia il suo lato B scolpito.

Temperature elevatissime anche per i prosperosi seni in ammollo di Natalia Mesa Bush, che posa con i suoi "canotti" in bikini verde accanto ad un materassino che fa pendant e per quelli di Roberta Morise, che emerge sotto un arco di roccia in mezzo al mare quasi galleggiando sul décolleté.



Irresistibili curve anche per Valentina Vignali che fa "la morta" a pelo d'acqua, per Alessia Reato e per Aida Yespica, che sdraiata sul bagnasciuga espone il suo lato B da copertina. Laura Torrisi e Giorgia Palmas si bagnano solo i piedi, ma mostrano curve da capogiro, mentre Costanza Caracciolo siede comodamente dentro ad una coppa d'acqua fresca o... è champagne?