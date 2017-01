Vip che soffrono... per mantenersi belli

Per belle apparire bisogna soffrire, dice un detto, che le vip sembrano aver preso proprio alla lettera. Pur di sembrare più giovani, belle e affascinanti ricorrono a rimedi “estremi” come il cupping, una terapia olistica scelta da Madonna, Joanna Krupa e Justin Bieber, o come l'apiterapia, preferita da Gwyneth Paltrow, o la cryoterapia, sperimentata da Lindsay Lohan. Ecco tutti i trucchi per diventare “estremamente” belle.

Madonna lo ha sperimentato già da diversi moda ed è particolarmente diffuso tra le celebrities: la cupping therapy, ovvero la coppettazione con benefici simili a quelli ottenuti con l'agopuntura. Tra le star che hanno scelto questo metodo olistico anche Justine Bieber e la bellissima Joanna Krupa che hanno posto sui relativi profili le prove del trattamento: schiena nuda sul lettino e coppette in azione.



Altrettanto doloroso, ma efficace il rimedio scelto da Gwyneth Paltrow che ha confidato di essersi sottoposta all'apipuntura, un trattamento antietà che distende i tessuti, un'alternativa al botox. L'attrice si affida al veleno degli insetti, dolorosissimo ma particolarmente miracoloso, inventato addirittura dagli antichi Egizi. La moda del veleno – di api o di serpente – sarebbe esplosa anche a corte: Kate Middleton e Camilla Parker Bowles sarebbero fan del veleno d'api.



Lindsay Lohan , invece, è una habitué della cryoteraphy: il congelamento è un ottimo rimedio per curare le infiammazione ed è utilizzato anche per gli sportivi. La Lohan si spoglia, sorride ed entra in una camera sotto zero (tre minuti di sofferenza a -160 gradi) cinguettando serena.



Eva Longoria prima di ogni evento importante si affida invece alla placenta botanica.