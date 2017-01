Vip, che cadute... di stile!

10:20 - Cadono, inciampano, si impigliano nello strascio del loro vestito o con un tacco in una grata. Come è difficile sopravvivere se si è vip! Tanti gli "ostacoli" che minano la loro sicurezza. E allora ecco Elton John mentre perde l'equilibrio e si ribalta dalla sedia o Alessia Marcuzzi, che non vede il gradino e rischia un tombolone...

Povera Alessia, bella, simpatica e in carriera la bionda conduttrice, che ha stupito tutti con il suo matrimonio a sorpresa, deve però stare molto attenta a chi o cosa potrebbe mettere bastoni tra le sue ruote... Nel mondo dello showbiz è così, il pericolo è dietro l'angolo. E basta anche una svista, un gradino non visto per rischiare di perdere gli occhiali da sole e fare un bel capitombolo (come mostrano gli scatti di Novella 2000). Tutt'altra scena per Sir Elton John! La star inglese, appassionato di tennis ha dato segni di "squilibrio" durante una partita alla Royal Albert Hall di Londra. Seduto a bordo campo il leggendario cantante è scivolato all'indietro dalla sedia finendo letteralmente a gambe all'aria!



Incidente "spettacolare" invece per Elisabetta Gregoraci, che "travolge" cadendo il suo collega a "Made in Sud" e per Francesca Cipriani che spinge involontariamente la Bonas per terra durante lo show "Avanti un altro". Grandi cadute di stile. Sul red carpet poi i siparietti divertenti si sprecano. Inerpicate su tacchi vertiginosi inciampano, chi nel proprio vestito chi nei tacchi stessi Violante Placido a Venezia e Willi Schnerider a Berlino. Caduta con risata anche per la bionda Helen Flanagan all'uscita dal ristorante, dopo aver bevuto forse un bicchierino di troppo e per un'altra bionda celebre Pamela Anderson alle prese con le scale. Cadono e vengono ingessati a piedi, mani e braccia Lapo Elkann, Lola Ponce e persino Roberto Calderoli... Insomma non si salva proprio nessuno... Anche i vip cadono... l'importante poi è rialzarsi!