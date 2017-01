29 marzo 2015 Vip alla prova costume anticipata L'estate è sempre più vicina sui social, da Elena Barolo a Dayane Mello ecco le prime vip al mare Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - L'estate? Sui social non è mai stata così vicina. Da Belen a Dayane Mello, passando per Elena Barolo, Carolina Marcialis, Alessia Tedeschi e molte altre, le belle dello showbiz hanno già preso il largo verso mete paradisiache. Archiviati i pesanti abiti dell'inverno, eccole in bikini a mostrare curve mozzafiato e forme perfette in scatti da far invidia.

Belen e Stefano De Martino hanno fatto tappa a Dubai per poi volare verso una meta da sogno, dove le nubi di una presunta crisi di coppia si sono dissolte sotto il sole cocente. La bellissima Dayane Mello documenta, scatto dopo scatto, una vacanza in Spagna con le amiche e di bikini in bikini offre ai follower i lati migliori di sè. Alla prova bikini è promossa a pieni voti. Come Alessia Tedeschi, che da Miami posa sulla sabbia bianca di fronte ad un mare da sogno e con le sue curve lascia tutti a bocca aperta.



Da Zanzibar Cristina Chiabotto posa in un micro due pezzi nero accanto ad un ragazzo del posto che indossa la maglia della Juventus, mentre Elena Barolo si è concessa una mini vacanza alle Seychelles. E poi ecco le forme bombastiche di Amber Rose alle Hawaii, mezza nuda sulla spiaggia e quelle perfette da modella di Gisele Bundchen dal Brasile. Per tutte prova bikini superata con dieci e lode.