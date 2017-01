Vip al mare, tuffi e bikini bollenti sotto il solleone

Giulia Calcaterra mostra le sue doti da ginnasta anche in acqua: dal molo del Twiga di Montecarlo si lancia in mare tra capriole e tuffi acrobatici di tutto rispetto. Tuffo d'amore per Camila Raznovich, che, abbronzatissima, salta dalla barca in compagnia della sua dolce metà. Tuffi a bordo piscina anche per Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che, immortala il momento con un tenero video.



Anche Giorgia Surina non rinuncia a rinfrescarsi nelle acque blu di Procida e Ludovica Caramis, in una seconda luna di miele con il marito Mattia Destro a Bora Bora, ci mostra scatti romantici e tuffi paradisiaci.