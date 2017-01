Vip al mare, quante posizioni (s)costumate!

11:00 - Si baciano, si avvinghiano, si coccolano e si sfiorano. Tutto alla luce del sole. Vip (s)costumati al mare o alle terme non conoscono censura. E così pizzicati dai fotografi o immortalati da abili scatti casalinghi, “condividono” grandi acrobazie. Ne sanno qualcosa Carolina Marcialis e Antonio Cassano, Belen e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi e non ultimi Carolina Marconi e Alessandro Tulli.

Immagini dalle Maldive per Carolina e Antonio Cassano. I due, lontano dalla famiglia e dal campo da calcio, ne approfittano per trascorrere una vacanza da piccioncini. In costume, seduti sulla sabbia aspettano il tramonto, si scambiano dolci baci e passeggiano mano nella mano. Stessa location e passione alle stelle dopo la crisi rientrata per Belen e Stefano. Lei con una serie di costumini hot e lui in slip si abbracciano in acqua e si baciano con trasporto. “Lui è l'unico che sa tenermi testa”, dice la showgirl argentina riferendosi al marito. E si sprecano i selfie di loro insieme, tutti super calienti.



Viaggio lampo, ma molto intenso per Alessia Marcuzzi e il neo marito Paolo Calabresi Marconi. Pizzicati a Dubai sfoggiano entrambi un fisichino niente male. Lei si avvinghia a lui, gli si sdraia vicino e gli scocca un bacio sulle labbra mentre Paolo le cinge la vita. Mai distanti, mai una discussione. Ma solo tanto amore e molto contatto fisico.



(S)costumati alle terme Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli si fanno immortalare sotto la doccia. L'ex gieffina si appoggia totalmente al calciatore che dal canto suo non resiste alla tentazione di accarezzarle il ventre. Curve bollenti in primo piano per la bella venezuelana.