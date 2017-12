Vip al mare... aspettando il 2018 in costume

Messo fine ai festeggiamenti natalizi sono tanti i vip che hanno deciso di celebrare l'arrivo del nuovo anno al caldo in costume. Martina Colombari e Camila Raznovich hanno scelto l'Oman, Maldive per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti , ma anche per la coppia di ballerini Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli . In Kenya da Flavio Briatore troviamo Paolo Bonolis, Ezio Greggio, Paola Perego ...

Le Maldive restano tra le mete più gettonate dai nostri vip. Michelle Hunziker e famiglia si rilassano tra sole, immersioni e tante coccole. Viaggio romantico anche per Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, ballerini professionisti di Amici. Qui troviamo anche la "Bonas" Laura Cremaschi.



In Kenya, da Flavio Briatore, troviamo la famiglia allargata di Lucio Presta e Paola Perego. Con la coppia ci sono infatti anche Niccolò, figlio di Lucio, con la compagna Lorella Boccia (ballerina di Amici) e Giulia Carnevale, figlia ella presentatrice accompagnata dal fidanzato. Si uniscono a loro la famiglia di Paolo Bonolis e Ezio Greggio.



Hanno scelto l'Oman Martina Colombari e Billy Costacurta, in compagnia di amici, e Camila Raznovich con le sue due bambine.



Messico invece per Fiammetta Cicogna, splendida in un bikini ricamato.



E poi c'è chi si gode il mare italiano d'inverno, come Maddalena Corvaglia, nel suo Salento e Giorgia Palmas in Sardegna.