Vip ai fornelli, ecco i manicaretti di Fedez e Morandi

Chi l'ha detto che la cucina è il regno della donna? Sono tanti i vip che si cimentano ai fornelli per passione, altri per amore e alcuni per sfida. Gianni Morandi prepara sfiziosi manicaretti, dalla pasta fatta in casa agli spaghetti con pomodorini e poi lava pure i piatti. Fedez offre a Chiara Ferragni pasta ai fagioli neri e hamburger di quinoa, mentre Paolo Cannavaro ci va giù pesante...

Chi non accetterebbe un invito a pranzo a casa di Gianni Morandi? Su Instagram "offre" pranzetti sani e sfiziosi preparati con le sue mani. Tortellini ripieni di ricotta e spinaci, spaghetti e orecchiette fanno venire l'acquolina.



Il calciatore Paolo Cannavaro cinguetta a margine di un divertente video social in cui mostra le sue prodezze in cucina: "Povera famiglia....stasera li avveleno: polenta e funghi, carne e friggitelli (da non confondere con i friarielli ca song' nata cos) guagliuuuuu mannatem na pizza".



Fedez sorprende la fidanzata con una pasta di fagioli neri e hamburger su letto di piselli. La fashion blogger, anche se stupita, non si tira indietro... David Beckham, impeccabile anche con una padella tra le mani prepara per i figli dei pancake giganti dall'aspetto invitante.



Si sfidano ai fornelli invece Alessandro Cattelan con le uova strapazzate, Marco Borriello con la preparazione di un'insalata e Papu Gomez alle prese con un polpo bollito. Tutti promossi!



"Ho passato la domenica a cucinare e a rinvasare le piante. Sono diventato mia madre", cinguetta il dj Fabio Alisei mentre mostra un piatto di canocchie fresche. Il dj sfoggia spesso le sue doti culinarie sui social: dagli spiedini alla piastra controllati con cura insieme ai suoi bambini, alla pentola con salsiccia e fagioli. E non solo... SFOGLIA LA GALLERY!