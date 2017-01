Violetta e il sogno con Vladimir Putin

Violetta oltre che bella e sexy, è una ragazza che sa il fatto suo. Al Gran Premio di Formula 1 di Sochi si è avvicinata al presidente russo e ha chiesto una foto. Lui imbarazzato non è riuscito a dirle di no e, come racconta il Mirror, tra i due è scattato il primopiano. "Ero così nervosa che mi tremavano le mani" ha detto Violetta rischiando perfino di far cadere il cellulare. Il sogno dell'aspirante Miss è stato realizzato... Basta un selfie che ci vuole.