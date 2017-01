Violante Placido, vacanze a tre e bikini hot

Altro che tintarella sul lettino, Violante Placido in spiaggia è super indaffarata con gli uomini della sua vita. Prima l'attrice si scambia baci bollenti con il compagno Massimiliano D'Epiro in riva al mare e poi si dedica totalmente al piccolo Vasco, di tre anni. In Calabria per il Magna Graecia Film Festival, Violante in bikini mette a nudo la sua femminilità da splendida quarantenne.