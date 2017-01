Vincent Cassel, vacanze con Tina e le figlie

E' amore vero tra Vincent Cassel e Tina Kunakey. La coppia, uscita allo scoperto la scorsa estate, è stata pizzicata insieme in vacanza in Brasile dal settimanale Chi che mostra le immagini della giovane modella in spiaggia insieme all'attore 50enne, ex marito di Monica Bellucci. Con loro anche le due figlie di Cassell e della Bellucci.

Pareva una meteora e invece l'attore francese è pazzamente innamorato della modella 27enne tanto da trascorrere il Capodanno in famiglia con le figlie, avute dal matrimonio con Monica Bellucci, Deva 12 anni e Leonie, 6. Negli scatti la famigliola si diverte sulla spiaggia con le bambine alle prese con le pinne e i tuffi in mare e Tina scatenata in bikini giallo.



La scorsa estate la Kunakey e Cassel hanno trascorso le vacanze a Ibiza ed erano stati immortalati mentre si baciavano appassionatamente. Poi sono stati visti insieme alla prima uscita ufficiale in coppia: alla sfilata parigina di Victoria's Secret. E ora le vacanze di inizio anno in famiglia. Vincent, che ha festeggiato 50 anni lo scorso novembre, fa sul serio...