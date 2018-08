Vincent Cassel sposa Tina Kunakey e racconta il loro amore travolgente

Un amore nato all'improvviso, senza porsi troppe domande sulla differenza di età (lui ha 51 anni, lei ne ha 21) perchè, come dice l'attore francese "non puoi scegliere di chi innamorarti". Ora, nei giorni in cui a Biarritz dirà il fatidico sì per la seconda volta, il sex symbol del cinema ha deciso di raccontare la sua incredibile storia d'amore con Tina.



L'ex marito di Monica Bellucci, da cui ha avuto due figlie, racconta che Tina è una ragazza "intelligente, indipendente, una con due palle così". Il loro incontro è stato come un fulmine a ciel sereno: "Ho capito di essermi innamorato il giorno dopo averla conosciuta. Non sapevo quanti anni avesse quando l'ho incontrata. Quando me l'ha detto, ero un po' sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così. E quando ho scoperto quanti anni avesse e che suo padre era nel panico perché non era tornata a casa in orario, le ho detto: 'Fammi incontrare tuo papà a pranzo'. E subito dopo ho pensato: 'Ma che mi è venuto in mente? L'ho appena incontrata. Non sapevo perché lo stessi facendo, anzi ero convinto che non fosse una buona idea, ma lo stavo facendo lo stesso".



Perché sposare Tina? Cassel lo spiega così: "È una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme. E' anche per dire 'Ti amo e voglio che lo sappia il mondo intero'".



E del rapporto con la Bellucci, con cui ha divorziato cinque anni fa, Cassel aggiunge: "Non direi nè farei mai nulla di male nei confronti di Monica. Le voglio molto bene e la rispetto. E' la madre delle mie figlie. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall'altra parte del mondo. Con lei non c'è nessuna guerra".