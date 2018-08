Vincent Cassel dice "sì" alla sua bella Tina Kunakey

Vestiti di bianco, sorridenti e felici. Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono sposati in Francia, a Bidart, vicino Biarritz. Lo avevano annunciato pochi giorni fa a "Vanity Fair" che aveva dedicato loro la cover, ed ecco che i fiori d'arancio sono arrivati prima del previsto. Un matrimonio informale, festeggiato in piazza con tanti coriandoli ed amici.

Il loro è stato una specie di colpo di fulmine, e la differenza d’età (trent'anni) è subito passata in secondo piano. "Non puoi scegliere di chi innamorarti - ha detto Vincent, ex marito di Monica Bellucci e padre dei suoi figli - Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così". E' andata che l'amore ha vinto su tutto.