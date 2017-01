Viky Varga, il calcio sexy di Graziano Pellè

Lui dice di essere più bello di Cristiano Ronaldo ed elegante come George Clooney. E' la rivelazione della stagione, ma il segreto sexy di Graziano Pellè, attaccante del Southampton, è sicuramente la fidanzata, l'ungherese Viky Varga. La modella, dalle curve da pin up, dalle spiagge australiane tra uno shooting in bikini e l'altro cinguetta al calciatore dandogli la carica in campo.

Pellè, che tra l'altro è una new entry della Nazionale italiana, in un libro appena pubblicato racconta di essere un latin lover, ma nel suo cuore c'è solo Viky. La Varga, bionda con gli occhi color nocciola, farebbe capitolare chiunque con le sue forme perfette e la bellezza acqua e sapone. Sempre in giro per il mondo per shooting e backstage da modella, posta foto social decisamente sexy. Le ultime? Sono sulla spiaggia in bikini...