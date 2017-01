Victoria Silvstedt, paddling a luci rosse

12:08 - Una lezione di paddle surf ai Caraibi con Victoria Silvstedt si trasforma in un'eccezionale sequenza di immagini ad alto tasso erotico. La modella di origini svedesi, in vacanza a Saint Barth, si cimenta per la prima volta con il surf con l'aiuto di un remo e il risultato è ottimo. Soprattutto per le visioni paradisiache che vengono immortalate dai flash.

Un bikini azzurro polvere ridotto ai minimi termini fatica a contenere le forme bombastiche del seno della bella e attraente 40enne. Slip striminzito, curve incontenibili e pose accattivanti, non volute, ma frutto della lezione di paddle surf contribuiscono a regalare scatti bollenti. Victoria prende lezioni con un maestro, ma con abilità e coraggio mette in atto tutte le manovre per surfare nel migliore dei modi. Occhiali da sole, capelli biondi sciolti al vento e sguardo sicuro di sé, la Silvstedt sfoggia il suo bikini e il suo fisico perfetto. Qualche caduta regala agli obiettivi dei fotografi gli scorci migliori per queste cartoline tropicali.