Victoria Silvstedt, gli anni passano ma è sempre al top

Sorride alla vita, ma soprattutto si gode la bella vita. Victoria Silvstedt sempre perfetta in ogni sua posa, trascorre le vacanze natalizie a St Barths sfoggiando costumi minimal e curve da capogiro. A quarantadue anni nessun segno di cedimento per l'ex modella che sa esattamente come prendersi cura del suo corpo. Mini abiti attillati, trasparenze e scollature vertiginose completano il suo look da leonessa...