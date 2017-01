Victoria's Secret, Angeli molto preziosi

13:07 - Claudia Schiffer è stata la prima ad indossarlo, Heidi Klum la prima a portarlo in passerella allo show annuale e dal 1996 a oggi sono tante le splendide modelle, Angeli di Victoria's Secret, che hanno "coperto" il loro seno con i diamanti, i rubini e i carati del Fantasy Bra. Una sola la fortunata italiana, Bianca Balti a partecipare allo show. Stylight le ha "schedate" tutte scoprendo il loro inestimabile valore da milioni e milioni di dollari.

In attesa di vedere Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, le due testimonial di quest'anno, sfilare sulla passerella del mega show londinese di Victoria's Secret il 2 dicembre, con indosso il Fantasy Bra 2014, ecco qualche curiosità sul reggiseno più costoso e prezioso del mondo. Per preparare e confezionare quest'ultimo modello, disegnato da Mouawad ci sono volute 690 ore per ciascuno. Sedicimila le pietre preziosi, tra cui diamanti, zaffiri azzurri e blu di cui sono composti e 2 milioni di dollari il loro valore.



Le cifre però arrivano anche a 15 milioni, come per quello indossato da Gisele Bundchen nel 2000, 1300 pietre preziosi e 300 carati di rubini thailandesi a coprire il sexy décolleté della modella brasiliana. Un vero record! Eppure nessun Fantasy Bra viene mai venduto. Finito lo spettacolo, il capo di lingerie viene infatti smantellato. Per una intera notte però ha potuto brillare in passerella al petto di alcune delle donne più belle del mondo.